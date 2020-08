Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Rusiei a anuntat vineri ca cei 32 de cetateni rusi arestati in Belarus sub acuzatia ca ar fi fost implicati intr-un complot pentru destabilizarea acestei tari au revenit in Rusia, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barbatii retinuti ar face parte din grupul privat de…

- Autoritatile din Belarus au eliberat peste 1.000 de persoane arestate in timpul protestelor reprimate violent, declansate de realegerea, duminica, a presedintelui Aleksandr Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani, conform unui anuntat facut joi seara de presedinta Senatului din Minsk, transmite AFP…

- Forțele de ordine din Belarus incearca sa descurajeze orice eventuale proteste, dupa ce președintele Aleksandr Lukașenko, considerat ultimul dictator din Europa, a fost declarat duminica, pentru a șase oara, invingator in alegerile prezidențiale cu un scor copleșitor: 80 la suta din voturi. Peste 50…

- Fortele de ordine detin "controlul asupra situatiei" in Belarus, unde manifestatii neautorizate au fost dispersate violent dupa alegerile prezidentiale tensionate desfasurate duminica, informeaza agentia oficiala de stiri Belta, citata de AFP. "Politia controleaza situatia in legatura…

- Kremlinul a cerut vineri eliberarea a 33 de rusi arestati saptamana aceasta in Belarus, acuzați de faptul ca au venit sa orchestreze „revolte in masa” cu cateva zile inaintea alegerilor prezidentiale de la 9 august, transmite RIA.ru .

- Kremlinul a cerut vineri eliberarea celor 33 de cetateni rusi arestati in Belarus si acuzati ca ar fi vrut sa organizeze acolo „tulburari in masa”, cu cateva zile inaintea unor alegeri prezidentiale dificile pentru autoritarul presedinte Aleksandr Lukasenko.

- Un opozant belarus, a carui candidatura la alegerile prezidențiale din 9 august fusese respinsa, a fugit la Moscova de teama arestarii, a declarat echipa sa de campanie, potrivit Le Figaro, citat de Rador.Liderul belarus Aleksnder Lukasenko, aflat la putere din 1994, este candidat pentru un…

- Comisia Electorala din Belarus a respins marti candidatura la alegerile prezidentiale a opozantului Viktor Babariko, inchis din iunie si considerat a fi principalul rival al presedintelui Aleksandr Lukasenko, potrivit AFP si Reuters. Comisia Electorala a votat in unanimitate impotriva candidaturii lui…