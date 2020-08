Mai multe mii de manifestanti s-au adunat din nou sambata la Minsk, capitala belarusa, pentru a protesta impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, a constatat un jurnalist AFP. Mii de oameni se indreptau spre statia de metrou Puskinskaia, la vest de centrul orasului Minsk, pentru a aduce un omagiu unui manifestant mort in apropiere in timpul unei demonstratii ce a avut loc luni. "Nu violentei!", "Traiasca Belarus", au scandat manifestantii, purtand flori sau facand semnul victoriei cu degetele. In acelasi timp, intre 500 si 700 de persoane s-au adunat impreuna cu familia decedatului…