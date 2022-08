Belarus: Explozii pe un aerodrom militar folosit de aviația rusă Mai multe explozii urmate de un incendiu au avut loc in noaptea de miercuri spre joi aerodromul militar din apropierea orașului belarus Gomel. Unitatea este folosita de aviația rusa pentru a lansa raiduri impotriva zonelor din nordul sau vestul Ucrainei. Ministerul Apararii din Belarus susține ca exploziile și incendiul de pe aerodromul militar „Zyabrovka” ar fi datorate aprinderii „unor echipamente”. „Pe 10 august, in jurul orei 23, in timpul verificarii unor echipamente, motorul unei aeronave a luat fosc, dupa ce a fost inlocuit. Personalul a luat in timp util masuri de stingere. Nu sunt victime”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100.000 de tone de cereale ar fi fost deja furate de ruși din teritoriile ocupate in Ucraina, fiind transportate cu vapoarele cel mai probabil in zone din Orientul Mijlociu. Autoritațile ucrainene susțin ca totul ar putea fi stopat sau cel puțin ingreunat daca s-ar aplica legislația maritima…

- Sunt povești care cer sa se scrie, sa fie spuse, sa fie relatate mai departe. Și sunt altele, pe care cand incepi sa le așterni pe hartie, rup, prin duritate, dramatism, urațenie, și condeiul. Astazi, acum, mi s-a parut frumoasa, deosebita, aparte povestea de mai jos, pe care o relateaza Euromaidan…

- Bombardamentele rusești in sudul Ucrainei continua. Mai ales noaptea. Raiduri aeriene multe, dese, inspaimantatoare. In noaptea de vineri spre sambata au fost lovite puternic comunitațile Shirokovskaya și Zelenodolsk. O femeie de 60 de ani a fost ranita in Zelenodolsk. O casa de țara a fost avariata.…

- Centrul orașului Harkov a fost lovit de rachete rusești vineri tarziu (24 iunie), distrugand cladiri de birouri și rezidențiale. Potrivit serviciilor de urgența ucrainene, doua rachete au lovit acolo. Nu au fost raportate victime. „Suferim, animalele sufera, toata țara sufera”, a declarat locuitoarea…

- Promisiunea Marii Britanii de a se alatura SUA in livrarea de sisteme de rachete cu raza mai lunga de actiune Ucrainei ar fi posibil sa faca o diferenta dar „nu vor schimba lucrurile peste noapte”, spune un analist britanic, citat de BBC.

- Dupa ce luptatorii de la combinatul Azovstal din Mariupol s-au predat, Rusia, conform Reuters, anunța ca a terminat cu denazificarea in acest oraș și cu deminarea portului. Ministerul Apararii din Rusia, mai exact purtatorul de cuvant al acestui minister, Igor Konașenkov, a declarat ca minele au fost…

- Forțele armate din Belarus desfașoara intens opreațiuni de recunoaștere și disloca unitați suplimentare in zonele de frontiera, susține Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Forțele armate ale Republicii Belarus desfașoara intens…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a glumit ca ar dori sa dedice melodia lui Taylor Swift „We Will Never Be Together Again” (n.r. – Nu vom mai fi niciodata impreuna) președintelui rus Vladimir Putin, informeaza Departamentul de Stat American , citat de Ukrainska Pravda. Vorbind cu absolvenții…