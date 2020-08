Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Belarus au retras sâmbata acreditarea mai multor jurnalisti ai unor publicații straine, cu o zi înainte de o noua mare manifestatie pregatita de opozitie, care contesta rezultatele alegerilor prezidentiale de la 9 august, transmite agentia France Presse, care se numara printre…

- Magnatul media din Hong Kong Jimmy Lai, arestat luni in cursul unei operatiuni a politiei in baza unei legi de securitate impuse de China, a fost eliberat marti seara pe cautiune, relateaza AFP potrivit Agerpres. Jimmy Lai, al carui tabloid pro-democratie Apple Daily este foarte popular in Hong Kong,…

- Autoritațile locale din Coreea de Sud au gasit soluția pentru creșterea populației: platesc de zeci de ani de zile brokeri de casatorii și celibatari trecuți de o anumita varsta pentru a gasi femei din afara țarii cu care sa fie intemeiate familii.

- Dincolo de criticile din fiecare an cu privire la organizarea examenului de Bacalaureat, in acest an se consemneaza și o premiera. Nu mai puțin de 307 de candidați au obținut media 10. Recordul este consemnat de Prof.dr. Camelia Gavrila, vicepreședintele Comisiei pentru Invațamant, Știința, Tineret…

- Turcia va introduce reglementari pentru a controla platformele social media sau le va închide, a anunțat miercuri președintele Recep Erdogan, accelerând planurile de a cenzura rețelele sociale dupa ce a declarat ca familia sa a fost insultata online, relateaza Reuters.Ministrul Finanțelor,…

- Autoritatile mai multor regiuni si orase din Rusia au refuzat sa organizeze Parada militara din 24 iunie. Printre teritoriile in care nu va fi parada se numara Iakutia, regiunile Celiabinsk si Penza, orasele Nijnii Tagil, Piatigorsk și altele.

