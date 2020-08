Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat luni, 17 august, ca nu vor avea loc noi alegeri prezidentiale, in pofida cererilor opozitiei si a protestelor antiguvernamentale din intreaga tara. "Nu ar trebui niciodata sa va asteptati sa fac ceva sub presiune. Nu vor avea loc (noi alegeri)",…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat luni ca nu vor avea loc noi alegeri prezidentiale, in pofida cererilor opozitiei si a protestelor antiguvernamentale din intreaga tara, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa Belta, scrie agerpres.ro. ''Nu ar trebui niciodata sa…

- Aleksandr Lukasenko, presedintele Belarusului, a anuntat astazi ca nu vor avea loc noi alegeri prezidentiale, in pofida cererilor opozitiei si a protestelor antiguvernamentale din intreaga tara, informeaza Reuters. „Nu ar trebui niciodata sa va asteptati sa fac ceva sub presiune. Nu vor avea loc (noi…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat luni ca nu vor avea loc noi alegeri prezidentiale, in pofida cererilor opozitiei si a protestelor antiguvernamentale din intreaga tara, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa Belta. ''Nu ar trebui niciodata sa va asteptati…

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters. Unii dintre protestatari au fost loviti cu bastoane de fortele…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat joi ca mai multi cetateni americani au fost retinuti inaintea alegerilor prezidentiale care se vor desfasura duminica, dar fara sa spuna cand sau de ce, relateaza Reuters.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a acuzat, marti, ca Moscova planuiește in secret organizarea unei revoluții in Minsk, potrivit agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax. Scrutinul prezidential este programat duminica in Belarus, iar Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994…