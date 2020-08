Belarus: 20 de jurnaliști care se pregăteau să transmită protestul din Minsk au fost reținuți de poliție Poliția din Belarus a reținut în jur de 20 de jurnaliști care se pregateau sa transmita un protest din centrul capitalei Minsk și le-a confiscat telefoanele și documentele de identitate, a relatat un martor pentru Reuters.



Motivul reținerii acestora nu este deocamdata clar.



Protestele au continuat și joi în Belarus, intrând în a treia saptamâna de demonstrații dupa izbucnirea lor ca alegerilor prezidențiale din 9 august despre care opoziția și protestatarii afirma ca au fost fraudate. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 20 de jurnaliști care se pregateau sa transmita un protest din centrul capitalei Minsk au fost retinuti de politia din Belarus. Oamenii legii le-au confiscat telefoanele și documentele de identitate, a relatat un martor, potrivit Reuters. Motivul reținerii acestora nu este deocamdata clar.

- Cu puțin timp in urma in Belarus, Minsk, o mulțime de jurnaliști au fost reținuți și urcați intr-un microbuz al forțelor de ordine. Printre reținuți se numara jurnaliști de la Radio Svoboda, RIA, TASS, Bi-si-si, Reuters, Associated Press.

- Curtea Suprema din Belarus a respins marți apelul formulat de lidera opoziției Svetlana Tihanovskaia de a anula rezultatele disputatului scrutin din 9 august, relateaza agenția TASS, conform Hotnews.Olga Kovalkova, insotita de un alt membru al Consiliului de Coordonare al opoziției, avocatul Maxim Znak,…

- Un protestatar din Belarus a murit luni în Minsk dupa ce un dispozitiv exploziv neidentificat i-a explodat în mâini în timp ce încerca sa îl arunce în polițiști, a spus poliția, relateaza Reuters. Noi confruntari au loc luni în Belarus dupa ce opoziția…

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters. Unii dintre protestatari au fost loviti cu bastoane de fortele…

- Peste 3.000 de simpatizanti ai opozitiei au fost retinuti in cursul protestelor izbucnite dupa scrutinul prezidential din Belarus, anunta autoritatile de la Minsk, in timp ce Uniunea Europeana a condamnat vehement actiunile de reprimare.Ministerul de Interne de la Minsk a anuntat luni ca peste…

- Aleksandr Lukașenko a castigat alegerile prezidențiale din Belarus, potrivit rezultatelor preliminare, a informat Reuters. Președintele in exercițiu a fost reales cu 80% din voturi, a anuntat Comisia Electorala Centrala.Svetlana Tihanovskaia, fosta profesoara de engleza devenita principalul rival al…

- O disputa intre Moscova si Minsk in legatura cu detentia a peste 30 de barbati pe care Belarus ii acuza ca sunt mercenari rusi s-a adancit sambata, in timp ce cele doua parti s-au contrazis reciproc asupra planurilor de deplasare ale grupului, noteaza Reuters, potrivit AGERPRES.Dezacordul…