Beirut: Numărul morților crește la 6 în explozia recentă Numarul morților in explozia produsa marți seara in Beirut a crescut la 6, potrivit presei libaneze de stat. Premierul de la Beirut susține ca atacul „urmarește sa traga Libanul intr-o noua faza de confruntare cu Israelul”, conform jurnalul.ro. Presa oficiala de stat libaneza afirma ca numarul morților in urma exploziei din sudul Beirutului a crescut […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

