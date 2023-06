Stiri pe aceeasi tema

- Franta intensifica presiunile asupra Bruxelles-ului pentru a contracara ceea ce considera a fi avantajele neloiale ale Chinei in sectoare de export precum cel al vehiculelor electrice. Cu toate acestea, Uniunea Europeana este precauta in privinta riscurilor de declansare a unui conflict comercial total…

- In ultimii ani, tot mai mulți tineri, mai ales cei care au sub 30 de ani nu mai vor sa lucreze 5 zile pe saptamana. Aceștia prefera sa aiba timp pentru viața sociala, iar locul de munca, il percep strict ca pe o necesitate financiara.„Organizațiile se lupta cu faptul ca vechiul model de munca unic nu…

- Emisarul chinez, Li Hui, i-a indemnat pe liderii europeni sa isi afirme autonomia si a cerut armistitiu imediat in Ucraina, prin mentinerea prezentei ruse asupra zonelor ocupate, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal, informeaza Mediafax.Diplomatul Li Hui, a efectuat un turneu…

- Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ 0,9 milioane, iar Spania are putin peste acest nivel, Italia si Grecia au fiecare un milion, in timp ce Romania are mai mult decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane,…

- Romania poate obtine lejer renegocierea PNRR. Creat in iulie 2020, fondul UE de redresare europeana post pandemie, in valoare de 723,8 miliarde de euro, este cel mai mare „pot" pe care Uniunea Europeana l-a creat vreodata. Scopul a fost de a (re)construi o Europa mai puternica, de la economie, la ecologie…

- Administratia de la Moscova a acuzat, marti, Germania de implicare din ce in ce mai mare in conflictul din Ucraina prin furnizarea de armament fortelor militare ucrainene. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Germania nu are nicio modalitate de a se asigura ca armamentul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Europa FM, ca Guvernul trebuie sa gaseasca soluția de mijloc intre PNRR și realitatea din Romania in privința pensiilor de serviciu, pentru daca se va respecta „ad-litteram” ce scrie in PNRR atunci se vor „depopula” instituțiile de siguranța și ordine…

- Comisia Europeana a elaborat un plan pentru a permite vanzarile de masini noi cu motoare cu ardere interna dupa 2035, daca acestea functioneaza numai cu e-carburanti neutri din punct de vedere climatic, incercand sa rezolve o disputa cu Germania cu privire la eliminarea treptata a masinilor cu motoare…