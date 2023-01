Clonarea cailor de competitie sau nobili este practicata in mai multe tari, inca de la inceputul anilor 2000, in vederea unei imbunatatiri genetice. Nascut in iunie dintr-o mama purtatoare, Zhuang Zhuang, dezvoltat de laboratorul Sinogene, este clona unui cal importat din Germania. Primul cal clonat din lume s-a nascut in Italia, in 2002. Zhuang Zhuang, un cal negru, este primul ”cu sange cald” nascut in China si care a fost omologat in mod oficial de catre Asociatia chineza a Industriei Ecvestre. ”Sange cald” este o clasificare care se aplica in general raselor de cai usori si cu un temperament…