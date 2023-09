Beijingul intenţionează să interzică îmbrăcămintea care „lezează sentimentele” populaţiei chineze Articolele vestimentare care „lezeaza sentimentele” natiunii chineze ar putea fi in curand interzise in aceasta tara, potrivit unui recent proiect de lege a carui imprecizie lasa un loc amplu pentru interpretari, scrie AFP. Proiectul stipuleaza ca atat imbracamintea cat si discursurile considerate „daunatoare pentru spiritul poporului chinez” sau care „lezeaza sentimentele” natiunii vor fi pasibile […] Articolul Beijingul intentioneaza sa interzica imbracamintea care „lezeaza sentimentele” populatiei chineze apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

