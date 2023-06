Stiri pe aceeasi tema

- China si-a exprimat „sustinerea” fata de eforturile presedintelui rus Vladimir Putin de a „stabiliza situatia” dupa rebeliunea gruparii paramilitare Wagner, a transmis duminica Ministerul rus de Externe, potrivit AFP si Reuters. MAE rus mai mentioneaza intr-o declaratie ca in acest context vice-ministrul…

- Ca raspuns la impunerea de catre Rusia a unor restricții privind numarul de funcționari germani pe teritoriul sau, Berlinul a revocat licențele a patru din cele cinci consulate rusești din Germania. Guvernul de la Berlin a decis sa inchida patru din cele cinci consulate ale Rusiei din Germania, ca represalii…

- Ministerul rus de Externe sustine ca detine informatii privind concentrarea formatiunilor militare ucrainene in apropiere de regiunea transnistreana a R.Moldova si ameninta ca va reactiona „adecvat" in cazul in care fortele ucrainene vor pune la cale o „provocare". Afirmatiile au fost facute de catre…

- China va continua sa pledeze pentru negocieri intre Rusia si Ucraina, a afirmat marti, la Berlin, ministrul chinez de Externe, Qin Gang, in timp ce omologul sau german, Annalena Baerbock, a cerut retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean. „China va continua sa pledeze pentru negocieri intre…

- Luni, 24 aprilie, Rusia le-a cerut Armeniei si Azerbaidjanului sa respecte acordul de incetare a focului din 2020 si s-a declarat ”ingrijorata” de escaladarea tensiunilor intre cele doua tari cu privire la regiunea Nagorno-Karabah, relateaza Agerpres . Azerbaidjanul a infiintat duminica un punct de…

- Ministerul rus de Externe le-a convocat marti pe ambasadoarele SUA, Canadei si Marii Britanii, pentru a le atrage atentia asupra actiunilor acestora de „ingerinta” in afacerile interne ale Rusiei, care le-ar putea atrage expulzarea din aceasta tara, relateaza agentiile Reuters si AFP. Cele trei țari…