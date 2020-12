Stiri pe aceeasi tema

- China, tara in care a fost descoperit SARS-CoV-2 in urma cu un an, a aprobat joi primul sau vaccin impotriva Covid-19 pentru utilizare generala, ser dezvoltat de o companie afiliata gigantului farmaceutic Sinopharm finantat de stat.

- Laboratorul chinez Sinopharm a anuntat miercuri ca unul dintre vaccinurile sale anti-coronavirus are o eficacitate de 79%, procent de eficacitate mai mic decat vaccinurile existente, dezvoltate de competitorii americani Pfizer si Moderna, dar a solicitat aprobarea de reglementare a serului, potrivit…

- O ‘cetateana jurnalista’ chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata luni la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, la un an de la aparitia COVID-19 in acest oras, relateaza France Presse. Condamnarea lui Zhang Zhan, fosta avocata in varsta de 37 de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a asigurat ca Beijingul saluta apropiata venire in China a unei echipe internationale de ancheta privind COVID-19, prevazuta pentru luna ianuarie, relateaza joi agentia Reuters, potrivit AGERPRES. China s-a opus vehement apelurilor la lansarea unei anchete…

- Parlamentul japonez a aprobat miercuri proiectul de lege ce prevede vaccinarea gratuita anti-COVID-19 a celor 126 milioane de locuitori ai tarii, in contextul in care epidemia iși reia intensitatea in arhipelagul nipon, transmite digi24.ro.

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger afirma ca administrația democratului Joe Biden va trebui sa ia masuri rapide pentru a restabili canalele de comunicare cu China, avertizând ca tensionarea relațiilor din timpul președinției Trump ar putea escalada într-un conflict armat, scrie…

- Responsabilii Centrului pentru controlul și prevenția bolilor din China (CDC) au precizat ca virusul viu a fost gasit pe ambalajul unei cutii de cod congelat, in orașul Qingdao, fiind pentru prima data cand este descoperit coronavirus viu pe produse congelate ambalate. Specialiștii chinezi investigau…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis luni, 5 octombrie, inchiderea restaurantelor și a cafenelelor din Gherla și Dej pentru a limita raspandirea cazurilor de COVID-19.Aceste unitați vor putea funcționa in sistem terasa sau pentru clienții din hoteluri sau pensiuni.”In municipiile…