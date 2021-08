Becky Hill a lansat albumul “Only Honest On The Weekend”

Stiri pe aceeasi tema

- Becky Hill lanseaza noul ei single, „My Heart Goes (La Di Da), in colaborare cu Topic. Noul track vine dupa lansarea pieselor „Remember”, care are acum si certificarea de platina și este in prezent in top 5, in UK Official Singles, „Better Off Without You” ft. Shift K3Y, (care are certificarea de platina…

- Becky Hill lanseaza noul ei single, „My Heart Goes (La Di Da), in colaborare cu Topic. Noul track vine dupa lansarea pieselor „Remember”, care are acum si certificarea de platina și este in prezent in top 5, in UK Official Singles, „Better Off Without You” ft. Shift K3Y, (care are certificarea de platina si a…

- Olivia isi continua anul exceptional prin lansarea videoclipului piesei “Brutal”, de pe noul album “Sour”. Videoclipul este regizat de Petra Collins si este realizat pe iPad folosind Apple Pencil si Procreate App. Lansarea a avut loc pe 23 august, ziua in care piesa a fost certificata cu discul de platina…

- Artistii americani Lady Gaga si Tony Bennett vor lansa la 1 octombrie un nou album de jazz intitulat "Love for Sale", al carui prim extras, "I Get a Kick Out of You", poate fi deja ascultat in streaming, relateaza miercuri EFE. Albumul va cuprinde versiuni ale cantecelor lui Cole Porter si va fi o…

- ALDA (AMF) și Insomniac (EDC), doi dintre liderii mondiali ai festivalurilor electronic dance music, anunța cei mai mari artiști ai lumii pentru prima ediție Saga Music Festival. Primul festival de muzica electronica din București va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, in Parcul Izvor. Dupa un an atipic,…

- Publicistul Sorin Tudose a lansat sambata, la Colegiul National "Unirea", a doua carte sa despre Focsaniul de altadata, dedicata celei mai importante farmacii care a existat in oras si intitulata "Oravetz - Povestea ilustrata a unui brand focsanean". Albumul foto spune povestea farmaciei focsanene,…

- In timp ce hitul “Your Love (9PM) ocupa primele locuri in topurile muzicale din intreaga Europa, Topic lanseaza alaturi de Bebe Rexha piesa “Chain My Heart”. Doi artisti cu milioane de piese vandute la nivel mondial si cu un stil muzical diferit fata de ceilalti artisti coloabreaza pentru a crea hit-ul…

- SAGA Festival este al treilea mare festival anunțat anul acesta, dupa Untold și Electric Castle Special . Va avea loc in perioada 10, 11 și 12 septembrie, in Parcul Izvor din București. Numele primilor artiști care vor urca pe scena au fost dezvaluite. Organizatorii le promit participanților ca vor…