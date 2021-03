Stiri pe aceeasi tema

- Toni Petrea (46 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a explicat de ce a trimis mai mulți jucatori importanți in Liga 3, pentru derby-ul dintr CSA Steaua și FCSB 2. FCSB joaca sambata, de la ora 20:00, pe terenul celor de la UTA;FCSB 2 are meci in aceeași zi, de la ora 15:00, cu CSA Steaua, in Liga…

- FCSB, liderul Ligii 1, merge la Arad pentru un meci in care se va confrunta cu doi dintre jucatorii de care Gigi Becali și-a batut joc in ultimii 2 ani și care au plecat umiliți de la trupa roș-albastra: Ioan Hora și Adrian Petre, ambii anunțați titulari, maine, in trupa lui Laszlo Balint. UTA - FCSB…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca pentru acest weekend a impartit lotul in doua, o parte dintre jucatori urmand sa evolueze in meciul de Liga I cu UTA, iar o alta parte in meciul formatiei a doua a clubului cu CSA Steaua din etapa a 11-a…

- ​​Giedrius Arlauskis a revenit la CFR la doar câteva luni dupa ce plecase de la formația campioana a României. Pentru a-și arata recunoștința fața de gruparea din Gruia, portarul a transmis conducerii condițiile speciale în care accepta sa joace pâna în vara.Astfel,…

- Antrenorul CSA Steaua, echipa de Liga a 3-a, Daniel Oprița, caștiga 25.000 de lei lunar, exact cat are și „principalul" de la FCSB, Toni Petrea, in vreme ce managerul general George Ogararu are un salariu asemanator cu cel al lui Mihai Stoica. ...

- Ilie Dumitrescu a incercat sa explice decizia surprinzatoare de la FCSB, din meciul caștigat cu Chindia, 1-0, cand Alexandru Buziuc (26 de ani, atacant), introdus la pauza, a fost schimbat in minutul 79. AICI ai toate detaliile despre meciul FCSB - Chindia! Fostul internațional crede ca schimbarea…

- Dinamo și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 20:45, in episodul 180 din „Derby de Romania” și primul din 2021. Partida din runda #21 a Ligii 1 va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TV Telekom Sport 1 și LookSport+. Daniel Pancu (43 de ani), un personaj…

- UTA și Viitorul au remizat, scor 0-0, in primul meci al zilei din runda #16 a Ligii 1. Mircea Rednic (58 de ani), antrenorul dobrogenilor, l-a „urecheat” la final pe Virgil Ghița (22, stoper), eliminat la Arad pentru doua cartonașe galbene. Toate detaliile despre UTA - Viitorul 0-0, AICI Rezultatele…