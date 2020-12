Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 50% din voturi, adica a peste 2,8 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS. Rezultate parțiale Camera... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Rezultate partiale Camera Deputatilor:PSD - 30,1-, PNL- 24,4-, USR PLUS - 11,9-, UDMR - 8,5-, AUR - 9-, PMP - 4,5- si Pro Romania -4,3-. Rezultate partiale Senat: PSD - 30,5-, PNL- 24,9-, USR PLUS - 12,2-, UDMR - 8,7-, AUR - 8,9-, PMP - 4,6- si Pro Romania - 4,4-.

- Potrivit Romania TV, Biroul Electoral Central arata primele rezultate oficiale, PARȚIALE, ale alegerilor parlamentare, dupa numararea a peste 46% dintre secțiile de vot: Camera Deputaților: PSD – 31,4% PNL – 25,3% USR – 12,7% UDMR – 9.4% AUR – 8,3% Pro Romania – 4,46% PMP – 4,48% Senat: PSD – 31,1%…

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 27% din voturi, adica a peste 1,5 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS. Rezultate parțiale Camera Deputaților: PSD – 30,1% PNL- 24,4% USR PLUS – 11,9% UDMR…

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 27% din voturi, adica a peste 1,5 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS, scrie Digi24. Rezultate…

- Potrivit datelor partiale centralizate de BEC, pana astazi (marți) la ora 9.00, candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la Primariile Sectoarelor 1, 2 si 6 se mentin cu cele mai multe voturi. Candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la Primariile Sectoarelor 1, 2 si 6 – Clotilde Armand, Radu Mihaiu si…

- Potrivit datelor partiale centralizate de BEC, pana astazi (marți) la ora 9.00, candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la Primariile Sectoarelor 1, 2 si 6 se mentin cu cele mai multe voturi. Candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la Primariile Sectoarelor 1, 2 si 6 – Clotilde Armand, Radu Mihaiu si…

- Candidatul PNL- USR PLUIS la Primaria Capitalei a obtinut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, indica datele partiale dupa numararea a peste 90% din voturi.Pana la aceasta ora au…