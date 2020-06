Stiri pe aceeasi tema

- Opt romani au fost implicați intr-un grav accident produs in Italia, in urma caruia patru au murit, iar trei au fost raniți și au ajuns la spital, precizeaza MAE. Un alt roman este in afara oricarui pericol. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca atat Ambasada Romaniei la Roma, prin intermediul…

- Patru romani, printre care un bebeluș de zece luni și o fetița in varsta de zece ani, au murit intr-un cumplit accident produs pe autostrada A1, intre Arezzo și Monte San Savino, in Italia.

- Tragedie in familia unei romance din Italia. Fiica acesteia a fost gasita moarta intr-o piscina, marți, la o distanța de doi kilometri de casa. Fetița avea doar 3 ani, informeaza umbria24.it. Copila ieșise la plimbare, alaturi de cei trei caini ai familiei. La un moment dat, unul dintre aceștia s-a…

- Nenorocirea s-a produs marti, dupa ce copila a ieșit cu la plimbare cu cei trei caini ai familiei, dintre care doar unul s-a intors casa, scrie Observatornews.ro. Speriați ca nu-și mai gasesc fetița, parinții au alertat poliția. In jurul orei 16:30, dupa trei ore de cautari, trupul…

- O asistenta medicala romanca din Abano, provincia Padova (Veneto), a fost contaminata cu noul coronavirus și l-a transmis mai departe mamei sale care nu a supraviețuit luptei cu boala. Luminița Aurora Chirculescu a murit marți, 14 aprilie, intr-un spital unde era internata de aproape doua saptamani…

- Doua surori romance au murit de coronavirus intr-un spital din Italia, anunța rudele. Cele doua femei au fost diagnsticate și internate langa Milano și s-au stins la doua zile distanța una de cealalta.

