Zi mare pentru Marea Britanie care sarbatorește cu fast nașterea celui de-al treilea copil al Prințului William și al Ducesei de Cambridge, Kate Middleton. Familia Regala s-a marit astazi, 23 aprilie, cu inca un membru, un baiețel perfect sanatos. Și la doar cateva ore de la naștere, se pare ca bebelușul regal a reușit sa bata un record in familie. Micuțul prinț, care se așteapta sa-și faca apariția in brațele parinților lui in aceasta dupa-amiaza, in fața maternitații Lindo Wing, este deja campion. Baiețelul a venit pe lume la ora Angliei 11:01, 13:01 ora Romaniei, și este oficial cel mai greu…