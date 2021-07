Bebeluș găsit decedat în baia unei benzinării din București Un bebeluș a fost gasit decedat in baia unei benzinarii din bucureștean Teiul Doamnei. La data de 02 iulie a.c., in jurul orei 14:00, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 7 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, de catre o persoana, angajata la o benzinarie, cu privire la faptul ca in baia punctului de lucru a descoperit un fat decedat. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei in vederea stabilirii cauzelor și condițiilor in care s-a produs decesul. Trupul neinsuflețit urmeaza a fi transportat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

