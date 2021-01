Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș a ajuns duminica dupa amiaza in stop cardio-respirator la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, direct de la Biserica „ Sf. Constantin și Elena" din municipiul Suceava, unde a fost botezat (langa Hotelul Zamca). Din ...

- Incendiul puternic care a distrus in totalitate, miercuri seara, Biserica cu hramul "Sf. Arhangheli Mihail si Gavril" din Brodina de Sus si a afectat grav clopotnita acesteia a izbucnit, cel mai probabil, de la jarul cazut din centrala termica a lacasului de cult. Potrivit ISU Suceava,…

- Biserica „Sf. Dumitru" Suceava a organizat, alaturi de Colegiul Național ,,Mihai Eminescu" din municipiul Suceava, reprezentat de profesoara Narcisa Tiperciuc, și Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava, reprezentat de prof. Ana-Maria Munteanu, campania ...

- Familia unei femei de 50 de ani, aflata in moarte cerebrala, a decis sa doneze organele, motivand ca pierderea lor suferita in prag de sarbatori trebuie sa fie „un dar pentru semeni”, anunța MEDIAFAX. Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad a incheiat, duminica, o prelevare…

- Parohia Ortodoxa ,,Sf. Apostoli Petru si Pavel" (cunoscuta și ca biserica ucraineana) din municipiul Suceava, str. Zamcei, nr. 39 (langa Manastirea armeneasca Zamca), are deosebita bucurie de a va invita vineri, 4 decembrie 2020, la Sf. Liturghie prilejuita de Praznicul Sf. M. Mc. ...

- Andreea Balan, la un pas de moarte pentru a doua oara, la scurt timp dupa ce era sa moara in timpul unei cezariene. Acum, medicii i-au gasit artistei o punga de puroi in stomac și au atenționat-o ca a fost la un pas de o reala tragedie. Andreea Balan, la un pas de moarte pentru […] The post EXCLUSIV…