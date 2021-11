Bebeluș abandonat într-o scurgere din Mumbai, salvat cu ajutorul unor pisici Un bebelul abandonat intr-o scurgere din orașul indian Mumbai a fost salvat de polițiști, informeaza BBC . Autoritațile incearca acum sa afle cum a ajuns copilul in scurgere. Doctorii de la spitalul Rajawadi au declarat pentru BBC ca fetița „este bine” și monitorizata. Poliția a anunțat ca localnicii au descoperit bebelușul dupa ce au observat mai multe pisici care s-au adunat intr-un loc pe marginea drumului și au devenit zgomotoase. India are una dintre cele mai mari discrepanțe intre bebelușii baieți și fete. Deși majoritatea fetușilor nedoriți sunt avortați in clinicile ilegale, nu sunt neobișnuite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

