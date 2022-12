Stiri pe aceeasi tema

- Bebe Cotimanis și iubita lui sunt mai fericiți ca niciodata, iar fanii lor așteapta cu sufletul la gura sa ii vada in fața altarului pe cei doi. Insa, se pare ca lucrurile nu se grabesc sa se intample, deoarece actorul inca nu are planuri de nunta. Iata motivul pentru care nu duce relația la urmatorul…

Peste opt din zece (82,1%) gospodarii din Romania aveau acces la Internet in acest an, in crestere cu 1,3 puncte procentuale fata de datele din 2021, conform Institutului National de Statistica (INS).

- Bebe Cotimanis și iubita lui, mai fericiți ca niciodata! Cei doi și-au petrecut timpul liber in mall, iar drumurile i-au dus inspre un magazin de bijuterii. Așadar, are actorul planuri sa duca relația la urmatorul nivel? Paparazzii Spynews.ro au stat pe urmele lor și am aflat motivul pentru care cei…

- Un barbat de 30 de ani, care in luna februarie si-a ucis iubita insarcinata, dupa ce aceasta a decis sa il paraseasca, a fost condamnat de Tribunalul Caras-Severin la 22 de ani de inchisoare. Fetita femeii decedate, rezultata dintr-o alta relatie, si care a ramas orfana, va primi 700 de lei de la…

- Nicu, așa cum a fost numit in emisiune, este un tata disperat, care iși vrea fetițele inapoi acasa, dupa ce iubita l-a parasit și a luat cu ea copiii. El susține ca partenera lui de viața a plecat de acasa fara motiv, in urma cu doua luni. Tanara și mama ei au o versiune diferita a celor intamplate.

- Vloggerița Irina Deaconescu, soția fotbalistului de la CFR Cluj, Cristian Manea, a rabufnit in mediul online. Irina este satula pana peste cap de comentariile negative la adresa sportivilor, mai ales a fotbaliștilor, așa ca nu s-a mai putut abține. „De fiecare data cand intru pe Facebook și gasesc…

- In aceasta dimineata, 27 septembrie 2022, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri Infractionale Violente au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul…

Un barbat in varsta de 47 de ani, urmarit național, a fost prins in județul Prahova, de polițiștii din București, dupa ce soția individului a anunțat oamenii legii ca soțul a venit acasa și a agresat-o.