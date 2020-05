Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat, in aceasta seara, la Antena 3, ca doua orașe din Romania, respectiv Brașov și Constanța, ar putea deveni, in foarte scurt timp, focare de coronavirus. “In masura evoluției accelerate a transmiterii locale, cu afectarea in marea majoritate a personalului medical,…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care doresc sa vina in tara in perioada sarbatorilor de Pasti, sa vina doar daca au motive extrem de serioase si a atras atentia ca cei care vor veni in Romania, fie vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. Potrivit…

- O inregistrare video publicata pe pagina de Facebook a Ministerului Apararii Naționale arata cum militarii au ridicat primul spital de campanie unde vor fi tratați bolnavii de coronavirus, care vor manifesta forme ușoare. Spitalul Militar de Campanie ROL II este o secție externa a Spitalului Militar…

- Klaus Iohannis a vizitat, sambata, Spitalul Militar de Campanie ROL II, o secție externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni. Un spital similar se construiește pe Stadionul ”Portul” din Constanța. Echipat cu manusi si masca…

- In prezent, testarea pentru coronavirus se desfasoara in doua spitale din Bucuresti, precum si la Cluj, Timisoara, Craiova, Iasi, Constanta si Brasov, unde exista cate un aparat PCR, care aplica o metoda biochimica de sinteza numita reactie de polimerizare in lant. Testarea dureaza insa 3-4 ore. Nelu…