- Ziarul Unirea Avertismentul directorului Institutului Marius Nasta: „Vom avea niște cifre de mortalitate extrem de mari pentru aceasta luna. Decembrie va fi o luna in care vom plange mult” Directorul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler transmite un avertisment dur pentru romani și susține ca…

- Sistemul de sanatate are acum nevoie mai mult ca niciodata de psihologi care sa consilieze familiile celor care pierd pe cineva din cauza Covid, a declarat Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, pentru Digi24. „ Un moment extrem de emoționat și de…

- Institutul „Marius Nasta” din București, unul dintre principalele spitale COVID din țara, a fost atacat joi seara de peste 15 persoane, rude nemulțumite ale unui pacient COVID care a decedat. Pacientul care a decedat avea 40 de ani și suferea de obezitate. „Din pacate, in aceasta seara (joi seara –…

