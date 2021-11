Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta”, a vorbit despre cel mai bun tratament anti-COVID de pana acum. Medicul spune ca acest tratament este reprezentat de anticorpii monoclonali. Medicul subliniaza ca acest tratament este eficace in special daca este administrat in primele șapte zile de boala, iar pacientul se prezinta la spital pentru a primi o astfel de perfuzie. „Trebuie sa te prezinți la un spital in primele șapte zile de la debutul simptomelor, trebuie sa ai saturația de oxigen buna, trebuie sa ai una din comorbiditați – daca ești obez, ai hipertensiune, ai tiroidita autoimuna…