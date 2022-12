Beat și fără permis, un giurgiuvean a provocat un accident soldat cu șase victime Un eveniment rutier grav a fost inregistrat marți seara, pe un drum național din județul Giurgiu. Pentru ca accidentul s-a soldat cu șase victime (una dintre aceastea fiind o fetița de doi ani), la fața locului au ajuns numeroase forțe de ordine. Surpriza a venit in urma cercetarilor Poliției. Accidentul s-a produs marți seara, pe DN 5C, la ieșirea din localitatea Vedea, iar in eveniment au fost implicate doua autoturisme. Șase oameni au fost transportați la spitale din zona – anunțau, marți seara, autoritațile din Giurgiu. Dupa cercetarile la fața locului, miercuri, Poliția Giurgiu anunța ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

