Stiri pe aceeasi tema

- Problemele digestive, cum ar fi balonarea, constipația, durerile abdominale și diareea sunt frecvente in țarile occidentale. Dr. Linda Lee este medic specialist in gastroenterologie la prestigioasa Școala de Medicina Johns Hopkins. Linda Lee a intocmit o lista cu cinci categorii de alimente care…

- Umilita și injosita ani la rand de soț, o femeie a decis chiar de Craciun sa puna capat relației toxice. Povestea ei de groaza este la indigo cu a altor zeci de mii de romance care sunt private de „magia Sarbatorilor”. Iadul pe care il traiesc zi de zi devine mai nemilos in preajma Sarbatorilor, care…

- Peste 50 de oameni au murit in urma cutremurului din Albania, zeci de cladiri s-au facut una cu pamantul, iar alte cateva sute nu mai pot fi locuite din cauza stricaiunilor cauzate de seism, scrie libertatea.ro. Uneori, parca raul lovește mai rau tocmai in cei mai saraci și fara posibilitați.…

- Gabriel Chereji, preotul paroh orodox al parohiei din satul Cuța, comuna Socond a decis sa realizeze un monument al eroilor care sa fie amplasat la intrarea in curtea bisericii. Pentru a minimiza la sange costurile dar și pentru ca este un patriot convins, parintele a decis sa faca singur atat proiectarea…

- Parasit de tata imediat dupa ce a venit pe lume, un baiat in varsta de 15 ani, din municipiul Botosani, traieste o drama, dupa ce si mama pare sa-l fi abandonat in grija bunicii. Decis sa-si termine studiile si sa-si faca un rost in viata, D.D., a recurs la o solutie extrema – si-a dat [...]

- Trupurile celor 39 de oameni care au murit inghețați intr-un camion ce ar fi trebuit sa ii duca la o viața mai buna, in Marea Britanie, se vor intoarce acasa, potrivit unui anunt al guvernului vietnamez citat vineri in media locale, relateaza DPA.

- Activistul pentru protectia animalelor, Radu Termure, care a strans de pe strazile orasului 850 de caini intr-un adapost privat, a fost obligat de instanta sa paraseasca ferma unde gazduia patrupedele. Iubitorii de animale sunt rugati sa dea o mana de ajutor.

- Pe Drumul Național 1, la ieșirea din Cluj-Napoca, au fost zariți trei porci mistreți care pareau ca se afla în cautare de hrana dupa ce agricultorii au recoltat în mare parte culturile. Porcii mistreți, la fel ca și urșii, s-au înmulțit necontrolat în ultimii ani și…