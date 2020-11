BCR lanseaza programul 'Mindfulness financiar: cum sa-ti imbunatatesti relatia cu banii. Program de educatie financiara in 21 de pasi', a anuntat marti banca.



"Realizat in colaborare cu psihoterapeutul Gaspar Gyorgy si structurat in 21 de pasi usor de parcurs, programul este primul de acest gen din Romania. Prin intermediul lui, cei care-l parcurg vor intelege cum pot sa ajunga la un comportament financiar mai constient si echilibrat.", se mentioneaza in comunicat.



Programul este format din 21 de pasi zilnici, ganditi sub forma unor lectii ce ofera informatii care…