- Banca Comerciala Romana a anuntat luni ca a aranjat un credit sindicalizat in valoare de 278 milioane de lei pentru Grupul Rodbun, companie de agribusiness. Sindicatul de banci este format din Banca Comerciala Romana, in calitate de aranjor principal mandatat, CEC Bank si Raiffeisen Bank, in calitate…

- Un numar de 27 de fermieri vor primi suma de aproximativ 1,245 milioane de lei, solicitata pentru plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, aferente lunii mai, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, AGERPRES.…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a admis cinci oferte de parteneriat din 11 depuse de institutiile de credit interesate de implementarea schemei de ajutor de stat in domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a anuntat, joi, ministerul, informeaza…

- Corporatia Financiara Internationala (IFC), parte a Grupului Bancii Mondiale, investeste 293,5 milioane de lei (aproximativ 72 milioane de dolari) in obligatiuni senioare nepreferientiale denominate in lei, plasate de Raiffeisen Bank SA (RBRO), potrivit unui comunicat al IFC remis luni AGERPRES.…

- Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, a anuntat miercuri ca achizitioneaza intregul pachet de actiuni detinut de catre Getin Holding Group in capitalul social al Idea Bank, semnarea contractului urmand a avea loc in cursul zilei. In tranzactie intra companiile din Grupul Idea Bank din…

- Banca Transilvania (BT) a anuntat miercuri ca va achiziționa actiunile detinute de grupul polonez Getin Holding la Idea Bank, Idea Leasing si Idea Broker de Asigurare, intr-o tranzactie de 213 milioane de lei (43 de milioane de euro).

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat ca din data de 31 mai intra la tranzactionare pe Piata Reglementata a bursei obligatiuni senior non-preferentiale emise de BCR, in valoare de un miliard de lei, sub simbolul bursier BCR28. Potrivit unui comunicat al BVB, obligatiunile au o maturitate de 7 ani…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a anuntat pe 20 mai ca a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei din Romania, in valoare de 1 miliard de lei. Emiterea include emisiuni de obligatiuni non-preferentiale, cu o maturitate la 7 ani. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 31…