BCE va face ”tot ce este necesar” pentru a aduce inflaţia la 2% ”De aceea ne luam un astfel de angajament in ceea ce priveste stabilitatea preturilor… si vom face tot ce este necesar pentru a reduce inflatia la nivelul pe care il consideram ca asigura stabilitatea preturilor, care este de 2%”, a spus el. Salariile au crescut in zona euro, dar nu au crescut inca intr-un ritm ”excesiv”, a spus de Guindos. Dar, a adaugat el, lectia din stagflatia observata in anii 1970 a fost ca politica monetara trebuie sa se concentreze pe evitarea efectelor de runda a doua. Inflatia din zona euro este de 10,7%, cel mai ridicat nivel din istoria blocului, iar BCE si-a majorat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

