- Banca Centrala Europeana (BCE) și Banca Naționala a Romaniei (BNR) au convenit asupra prelungirii aranjamentului-cadru de furnizare de lichiditate in euro, prin intermediul unei linii repo, pana in martie 2022. Aranjamentul convenit anul trecut a fost realizat pentru a preveni o eventuala apariție…

- ​Ordonanța de urgența privind prelungirea termenului în privința șomajului tehnic suportat de stat a fost publicata în Monitorul Oficial, dupa ce saptamâna trecuta a fost adoptata de Guvern. Este vorba și de indemnizația pentru alte categorii de profesioniști. De asemenea, are câteva…

- Banca Centrala Europeana revizuiește in scadere estimarile de crestere economica pentru 2021, dar se asteapta la o relansare puternica in 2022 Banca Centrala Europeana (BCE) si-a revizuit, in scadere, estimarile de crestere pentru 2021, din cauza celui de-al doilea val al pandemiei de Covid-19, dar…

Banca Centrala Europeana (BCE) si-a revizuit, in scadere, estimarile de crestere pentru 2021, din cauza celui de-al doilea val al pandemiei de Covid-19, dar se asteapta la o relansare mai puternica incepand din 2002, a afirmat joi presedintele BCE, Christine Lagarde intr-o conferinta de presa, transmite…

- Ordonanta de urgenta privind prelungirea termenului in privinta somajului tehnic suportat de stat a fost publicata in Monitorul oficial, dupa ce saptamana trecuta a fost adoptata de Guvern. Este vorba si de indemnizatia pentru alte categorii de profesionisti. De asemenea, are cateva modificari si in…

- Ungaria a prelungit pana la 8 februarie starea de urgenta, instaurata pentru a lupta impotriva celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, conform unui decret guvernamental adoptat marti noapte, relateaza agerpres.ro.

- Va fi nevoie de timp inainte ca un vaccin impotriva Covid-19 sa aiba un efect benefic asupra economiei, a declarat vineri Pablo Hernandez de Cos, membru in consiliul guvernatorilor de la Banca Centrala Europeana (BCE), subliniind ca politicile economice ambitioase raman necesare in contextul pandemiei,…

