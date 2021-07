Stiri pe aceeasi tema

- Economia zonei euro incepe sa-si revina de pe urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), dar redresarea ramane fragila, a afirmat vineri presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat publicatiei franceze La Provence, transmite Reuters. Oficialii BCE au inceput…

- Economia zonei euro a evitat cel mai pesimist scenariu care se prefigura la inceputul pandemiei de COVID-19 dar se confrunta in continuare cu riscuri de pe urma noilor tulpini de coronavirus, a declarat joi presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, informeaza AFP si Reuters. BCE…

- Banca Centrala Europeana ar putea ridica in urmatoarele luni interdictia platii dividendelor, datorita imbunatatirii scenariului macroeconomic in zona euro, a declarat Pablo de Hernandez de Cos, membru in Consiliul guvernatorilor BCE, transmite Reuters. "Acum situatia macroeconomica s-a schimbat…

- Presedintele american, Joe Biden, a promis luni sa ii spuna omologului sau rus, Vladimir Putin, care sunt "liniile sale rosii", cu ocazia intalnirii bilaterale, programata miercuri la Geneva, transmit agentiile internationale de presa. "Nu cautam un conflict cu Rusia, dar vom raspunde daca Rusia continua…

- ”Inflatia a accelerat in ultimele luni, in mare parte din cauza efectelor de baza, a factorilor tranzitorii si a cresterii preturilor la energie. Este de asteaptat sa accelereze in continuare in a doua jumatate a anului, inainte de a incetini pe masura ce factorii temporari se vor estompa “, a declarat…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a imbunatatit joi perspectivele privind inflatia si evolutia economiei dar a promis sa mentina ampleme masuri de stimulare, din cauza temerilor ca orice retragere a sprijinului in acest moment ar accelera cresterea costurilor de imprumut si ar afecta redresarea economiei,…

- Inca este prea devreme pentru ca Banca Centrala Europeana sa discute lichidarea programului de achizitionare in regim de urgenta in caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme - PEPP) cu o valoare totala de 1.850 de miliarde de euro, a afirmat vineri presedintele BCE, Christine Lagarde,…

- Guvernul grec va ajuta industria vitala a turismului cu un pachet suplimentar de sprijin financiar în valoare de peste 400 milioane de euro, a anuntat luni ministrul grec al Turismului, Christos Staikouras, transmite Reuters, preluata de Agerpres.Grecia, tara în care turismul este responsabil…