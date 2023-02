BCE lucrează la o monedă digitală, pentru a compensa dominaţia tehnologică a Statelor Unite şi a Chinei Banca centrala a inceput sa analizeze fezabilitatea unui euro digital inca din octombrie 2021. In aceasta toamna, sefii de stat din UE vor trebui sa decida daca BCE ar trebui sa continue cu urmatorii pasi, care includ testarea aranjamentelor tehnice necesare, astfel incat europenii sa poata cheltui euro digitali. ”BCE este ingrijorata ca fara euro digital zona euro va ajunge intr-o pozitie geopolitica si economica de sandwich intre marile companii de tehnologie din SUA si sistemele de plata ale Chinei. In prezent, europenii nu dispun de platforme digitale”, a declarat Guido Zimmermann, economist… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

