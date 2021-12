Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a decis marti ca purtarea mastii sanitare sa redevina obligatorie în exterior, în contextul în care numarul de cazuri de COVID-19 a crescut puternic în ultimele zile si a atins un record de aproape 50.000 de cazuri într-un interval de 24 de ore, conform…

- BCE a lasat dobanda de referinta de refinantare neschimbata, la 0%, in timp ce rata la facilitatea de creditare marginala a ramas la 0,25%, iar rata la facilitatea de depozit a fost mentinuta la -0,5%, in conformitate cu asteptarile. Cumpararea de obligatiuni in cadrul Programului sau de achizitii de…

- Liderii europeni au subliniat urgenta vaccinarii impotriva COVID in contextul raspandirii tot mai accentuate a variantei Omicron in cadrul summitului de joi de la Bruxelles, unde intentioneaza de asemenea sa faca front comun pentru a descuraja Rusia sa comita un eventual atac impotriva Ucrainei,…

- Rezerva Federala, semnaland ca tinta de inflatie a fost indeplinita, a anuntat miercuri ca va incheia achizitiile de obligatiuni din perioada pandemiei in martie, deschizand calea pentru cresterea ratei dobanzii pana la 0,9% in 2022, eliminand treptat politicile adoptate la inceputul crizei de sanatate,…

- Vaccinul laboratorului farmaceutic american Pfizer este per ansamblu mai putin eficient impotriva variantei omicron a SRAS-CoV-2, insa asigura o protectie de 70- impotriva cazurilor grave, potrivit unui studiu prezentat marti, realizat in Africa de Sud, tara care a descoperit aceasta noua varianta a…

- Riscurile ca noua varianta africana a Covid-19 sa afecteze activitatile economice reduc probabilitatea de majorare a dobanzilor de catre bancile centrale, anul viitor, ceea ce poate afecta dolarul si alte monede, pentru care asteptarile erau mari in acest sens, transmite Reuters. Pietele monetare…

- Klaus Iohannis i-a numit pe cei de la USR crizatori, insa cuvantul nu exista in limba romana. Totodata, președintele a facut o gafa legata de creșterea prețurilor. Intr-o postare pe Facebook, președintele Klaus Iohannis a spus ca a cerut la Consiliul European de la Bruxelles sa se gaseasca ”soluții…

- „Avand in vedere ca inflația este la niveluri inalte pentru perioada recenta, atat in Romania, cat și la nivel mondial și ca cel puțin pana la sfarșitul anului inflația va ramane la niveluri ridicate, așteptarile erau foarte clare ca mai devreme sau mai tarziu Banca Naționala va trebui sa ridice dobanda…