Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) face cercetari in cazul dealerului prins cu circa 17 kilograme de canabis si aproape 1,7 milioane de lei ce ar proveni din traficul de droguri, fiind un cerc mai mare de suspecti, potrivit unui politist al BCCO Bucuresti. Acesta a sustinut, sambata, o conferinta de presa unde, sub protectia anonimatului, a afirmat ca banii obtinuti din droguri erau investiti in continuare in stupefiante. "E un cerc mai mare de suspecti, in continuare verificam si facem cercetari despre asta (...) Banii ulterior erau investiti in droguri pentru a extinde reteaua…