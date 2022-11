Formula 1 nu va reveni in China nici anul viitor, din cauza regulilor din tara cu privire la covid-19, informeaza bbc.com. In China nu a mai avut loc un GP de Formula 1 din 2019, iar in 2013 competitia urma sa revina in tara, in data de 16 aprilie. Insa politica zero-covid a Chinei face ca anul viitor sa nu poata avea loc in China cursa de F1, a notat BBC. Principalul motiv pentru care cursa nu va fi organizata in China este faptul ca stafurile din F1 nu vor primi derogari in ceea ce priveste cerintele de carantina in cazul infectarii cu coronavirus. F1 este de parere ca nu le poate cere echipelor…