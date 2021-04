BBC: Ce are în comun bulgarul Gebrev cu depozitele aruncate în aer în Cehia? Una dintre persoanele care a depozitat arme în satul ceh Vrbetice, care trebuiau sa ajunga în Ucraina, a fost traficantul bulgar de arme Emilian Gebrev, care la 6 luni dupa explozie a fost asasinat cu o substanța necunoscuta la Sofia, informeaza BBC, citat de postul public de radio de la Sofia.

Presa britanica confirma apariția conexiunii bulgare în explozia depozitelor de muniție din Cehia în 2014, despre care ziarul &"Sega&" a mai scris. De ce a aruncat în aer serviciul de informații rusesc depozitul de arme din Vrbetice, întreaba BBC și raspunde ca surse… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

