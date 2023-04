Stiri pe aceeasi tema

- CJ Argeș: Recunoștința noastra și sincere felicitari cadrelor medicale din județ In fiecare an, pe 7 aprilie este celebrata ZIUA MONDIALA A SANATATII. „Aceasta zi constituie și pentru noi un prilej de recunoaștere publica și respect pentru toți cei care se pun in slujba sanatații oamenilor. Dorim astfel,…

- Primarul Gentea a sarbatorit o piteșteanca centenara In numele municipalitații, primarul Cristian Gentea a mers azi cu daruri la doamna Ana Epure cu ocazia aniversarii unui secol de viața! „Am gasit-o inconjurata de familie, oferindu-ne o lecție in plus: secretul unei vieți lungi și implinite sta in…

- Inca un pas spre finalizarea proiectului de management integrat al traficului din Pitești: a fost montat panoul digital pentru monitorizarea video! 38 de intersecții și 4 parcari – Finanțe, Teatrul „Alexandru Davila”, Muntenia și parcarea supraterana din Maior Șonțu – intra curand in monitorizare permanenta,…

- Vizita a ambasadorului Turciei la Primaria Pitești! Astazi, 23 martie 2023, delegația condusa de Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Turcia in Romania, E.S. Dl. Ozgur Kivanc Altan, a efectuat o vizita diplomatica la Primaria Pitești. In cadrul acesteia, a avut loc și o intalnire…

- Bulevardul Frații Golești și strada Nicolae Dobrin intra in reabilitare Doua artere rutiere și pietonale importante din Municipiul Pitești vor fi reabilitate prin proiectul ,,Reabilitare infrastructura rutiera: Bulevardul Frații Golești și strada Nicolae Dobrin”, anunța primarul Cristian Gentea. „Am…

- Loc nou de joaca in Pitești Un nou spațiu de recreere pentru copii, dar și pentru adulți, a fost finalizat astazi, 16 februarie, in strada Anghel Saligny din Prundu, in curtea interioara a blocurilor D1-D2-D3, anunța primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea. Locul de joaca, echipat cu mobiler…

- Baschetul se muta in casa noua! Astazi, 16 februarie, de la ora 18:00, BCMU iși incepe pregatirea in noua sala polivalenta Pitești Arena, unde au fost incheiate toate lucrarile necesare pentru omologare, anunța primarul Cristian Gentea. Tot aici, de maine, 17 februarie, lotul național de baschet masculin…

- Șefi din CFR, la discuții in Pitești privind transferul unor terenuri Cristian Gentea, primar al municipiului Pitești, președinte executiv PSD Argeș, anunța ca a participat astazi la o intalnire de lucru extrem de importanta pentru unul dintre cele mai ambițioase proiecte pentru Pitești: transferul…