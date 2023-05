Pentru creșterea cantitaților de marfuri transportate pe Dunare, o prioritate in condițiile razboiului din Ucraina, Bazinul Maritim de la Sulina va fi pregatit pentru a permite incarcarea și descarcarea unora din navele maritime care așteapta in Marea Neagra intrarea pe Canalul Sulina. Dezvoltarea infrastructurii de operare a navelor maritime la Sulina a devenit necesara dupa ce Rusia a atacat Ucraina si a blocat porturile ucrainene la Marea Neagra. Sute de nave au asteptat și peste o luna in Marea Neagra, langa Bara Sulina, pentru a naviga pe Canal catre porturile ucrainene de la Dunare in…