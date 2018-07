Baza sportivă Arenele BNR a revenit în proprietatea statului, afirmă Ion Țiriac Fostul tenisman Ion Tiriac, prezent, joi seara, la turneul BRD Bucharest Open, a declarat ca din informatiile pe care le are baza sportiva Arenele BNR a trecut din proprietatea Bancii Nationale Romane in cea a statului, informeaza Agerpres. El spera ca baza din Cotroceni sa fie administrata de Primaria Bucuresti pentru a putea fi modernizata in totalitate. „Mai mult decat ce s-a facut aici, pe maidan, nu se poate face, au 1.000 si ceva de locuri, bravo organizatorilor (n.r. – turneului BRD Bucharest Open). Insa lucrurile par ca se schimba. Inteleg ca proprietatea (n.r. – Arenele BNR) a intrat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Inainte, jucatoarele nu caștigau un Grand Slam pentru ca apoi sa spuna 'Ok, acum ma relaxez'. Cautau sa mai caștige inca unul. Campioanele au capacitatea de a caștiga un turneu, iar a doua zi pot uita asta și o iau de la capat. Folosesc acel trofeu ca un punct de pornire. Nu știu ce se intampla…

- Ilie Nastase este hotarat! Desi a fost interzis la Roland Garros, primul lider din istoria ATP iși dorește sa mearga la Wimbledon.Citeste si: Dan Voiculescu, reactie incendiara dupa excluderea Cameliei Bogdan din magistratura ”Nu știu sigur daca ma voi duce. Depinde daca voi fi invitat,…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon, al 3-lea de Mare Șlem al anului, au anunțat azi programul zilei de maine de la Wimbledon, ziua in care Simona Halep va debuta in turneul londonez. Liderul mondial o va infrunta pe japoneza Kurumi Nara (101 WTA), intr-o partida care va avea loc pe Terenul Central…

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, pozitie dura dupa caricatura din publicatia Charlie Hebdo, in care Simona Halep apare cu cupa de la Roland Garros exclamand fier vechi, fier vechi.Citeste si: Contructiile din Romania se duc in cap! Anuntul INS baga spaima in antreprenori…

- Ilie Nastase, Ion Tiriac sau Simona Halep sunt printre numele uriase ale tenisului care au dat in judecata BNR-ul in trecut, intentia fiind de a reinclude arenele sportive in circuit, scrie prosport.ro.

- Povestea scuterului lui Ilie Nastase. Ilie Nastase, reținut din nou de polițiști, pentru a doua oara in aceeași zi. Fostul jucator de tenis a incalcat regulile de circulați cand se afla pe scuter. Nasty, 71 de ani, primul lider mondial din tenis, a primit intaiul scuter drept cadou de la Ion Țiriac,…

- Ilie Nastase a spus miercuri, intr-o conferinta de presa, ca e greu de crezut ca Serena Williams va reveni la o forma buna pana la intrarea in competitie Roland Garros, el precizand ca la nunta regala a Printului Harry sportiva arata bine imbracata.Nastase nu crede ca Serena Williams poate…

- Simona Halep și Coco Vandeweghe (16 WTA) se intalnesc in sferturile de finala ale turneului de la Stuttgart. Meciul va incepe la ora 14:30 și se va disputa pe Terenul Central. Intalnirea va putea fi urmarita pe TV Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Singura intalnire directa dintre cele doua jucatoare…