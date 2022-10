Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Parcului Memorial Etnografic Sumuleu Ciuc, propus a fi realizat pe o suprafata de aproape 6 hectare langa municipiul Miercurea Ciuc, din judetul Harghita, a fost prezentat miercuri in fata Consiliului pentru Dezvoltare Regionala (CDR) Centru, reunit la Sfantu Gheorghe. Proiectul, initiat de…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Covasna a distribuit, miercuri, 2.148 de ghiozdane echipate cu rechizite pentru elevii care intra in acest an scolar in clasele pregatitoare. Presedintele CJ, Tamas Sandor, a precizat ca programul „Primul ghiozdan” a fost initiat in urma cu zece ani, iar pana acum…

- Anul 2022 este Anul european dedicat tineretului, iar activitațile programate pentru urmatoarele luni de catre Centrul Europe Direct Regiunea Centru – susținut de structura gazda Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru – au in centrul acțiunilor tinerii din Regiunea Centru. Crosul Europei, Friendship…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in perioada 22-26 august 2022 in judetul Covasna, in localitatile Ojdula, Bixad, Micfalau, Belin, Intorsura Buzaului si Dobarlau. Programul caravanei in perioada 22-26 august 2022 este urmatorul: Ojdula – 22.08.2022 – incepand…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat joi la Sinaia ca o soluție pentru construirea autostrazii prin Valea Prahovei ar fi parteneriatul public – privat (PPP), dupa ce alte patru astfel de tentative nu au fost duse la bun – sfarșit. PPP-ul a revenit in discuție in contextul lipsei finanțarii din alte surse…

- Ținand drept DJ103 dinspre Brașov catre prima localitate din județul Covasna și cotind apoi la dreapta pe DN13E catre orașul Sfantu Gheorghe, pe partea stanga a drumului, in satul Valcele din comuna cu același nume, la numarul 545, se gasește biserica ortodoxa cu hramul „Sfantul Mare Mucenic Teodor…

- In continuarea campaniei ,,Dincolo de aparențe”, polițiștii din cadrul I.P.J. Covasna –Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, Biroul Siguranța Școlara și Serviciul Rutier au desfașurat, recent, o serie de activitați informative cu caracter preventiv intr-o tabara de vara din localitatea Barcani,…

- Procentul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), inregistrat in urma desfașurarii probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamantul preuniversitar, este de 57,89%, in județul Covasna, conform rezultatelor inainte de contestații. Rezultatele obținute…