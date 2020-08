Bayern - PSG se vor duela fi finala Ligii Campionilor din acest an! © AFP 2020 / CLAUS BECHSheriff incepe astazi aventura intr-o noua ediție a Ligii CampionilorCHIȘINAU, 20 aug - Sputnik. Neamțul cu origini ivoriene, Serge Gnabry a punctat de doua ori in prima repriza, in minutele 18 și 33. Polonezul Robert Lewandowski a stabilit scorul final in minutul 88, ajungand la 15 goluri in actuala ediție a Ligii Campionilor. Dupa 8-2 in sferturi cu Barcelona, Bayern a mai obținut o victorie categorica și pare favorita in finala de duminica cu PSG, programata la Lisabona, de la ora 22:00. Bayern a mai caștigat pana acum de 5 ori Liga Campionilor, ultima… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

