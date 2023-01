Stiri pe aceeasi tema

- O noua reactie a fotbalistului pe care Lionel Messi l-a numit „prost”. Wout Weghorst a admis ca a avut cateva contre cu Messi in timpul partidei din sferturile de finala ale Cupei Mondiale, lucru ce l-a luat prin surprindere pe starul argentinian. Totodata, Weghorst a precizat ca ii poarta un respect…

- George Puscas a reusit primul gol al sezonului pentru Genoa. Internationalul roman a pus punct unui secete de aproximativ sapte luni, ultima reusita a sa pentru o echipa de club avand loc la inceputul lunii mai. George Puscas evolueaza la Genoa de la inceputul sezonului, cand a fost transferat sub forma…

- Marius Niculae, fost coechipier cu Cristiano Ronaldo, a facut dezvaluiri halucinante despre contractul portughezului cu Al Nassr. „Sageata” e convins ca starul lusitan va fi cel mai bine platit om de pe planeta. Marius Niculae și Cristiano Ronaldo au fost colegi la Sporting Lisabona in 2001-2003, inainte…

- Soția președintelui lui Poli Iași, Cornel Șfaițer, a decedat la doar 57 de ani. Danielei Șfaițer i s-a facut rau și nu a mai putut fi salvata. Duminica dimineața, in ce se afla in casa familiei din Botoșani, Daniela Șfaițer a acuzat probleme de sanatate. Soțul ei a apelat de urgența la 112. Femeia a…

- Franck Ribery și-a dat frau liber emoțiilor, dupa retragerea din fotbal. Atacantul francez a decis sa agațe ghetele in cui la varsta de 39 de ani, dupa o cariera fabuloasa. Ribery a zis adio fotbalului din postura de jucator al celor de la Salernitana. Chiar daca n-a jucat din cauza unei accidentari,…

- Frank Ribery s-a retras oficial din fotbal! Francezul a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare, prin care isi anunta fanii ca a luat decizia de a nu mai evolua ca jucator profesionist. Frank Ribery a evoluat ultima data pentru Salernitana, timp de un sezon. Fostul mijlocas francez a scris…

- Bogdan Lobonț n-a stat deloc pe ganduri, cand a fost intrebat daca a cunoscut in cariera un lider mai important decat legendarul Francesco Totti. Fostul mare portar al Romaniei, poreclit „Pisica”, l-a nominalizat pe conaționalul alaturi de care a jucat la Ajax și la naționala: Cristi Chivu. Lobonț a…

- Mario Balotelli face show in Elveția. Ultimul sau gol a venit dupa o execuție spectaculoasa, de la aproape 30 de metri de poarta adversarilor. In minutul 33 al meciului dintre Sion și Luzern, SuperMario a primit o minge, și-a intors un adversar și a trimis o torpila care s-a oprit direct in poarta.…