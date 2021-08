Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Bayern Munchen a cucerit miercuri Supercupa Germaniei la fotbal, pentru a noua oara in istoria sa, invingand in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia Borussia Dortmund, marea sa rivala din Bundesliga. Bavarezii au deschis scorul in minutul 41 al meciului de pe stadionul Signal Iduna Park, prin…

- Echipa Bayern Munchen a invins, marti seara, formatia Borussia Dortmund, scor 3-1, si a castigat Supercupa Germaniei a 9-a oara in istoria sa, potrivit news.ro. Pentru Bayern au marcat Robert Lewandowski '41, '74 si Thomas Muller '50, in timp ce pentru Borussia a inscris Marco Reus, in minutul…

- Jucatorii echipei Bayern Munchen i-au adus un omagiu lui Gerd Muller inainte de meciul cu Borussia Dortmund, care se disputa, marti, in Supercupa Germaniei. Inainte de meci, toti jucatorii au purtat tricouri cu numele lui Muller, potrivit news.ro Fostul international german Gerd Muller…

- Bayern Munchen, la debutul antrenorului Julian Nagelsmann pe banca tehnica, a reusit doar o remiza, 1-1 (1-1), pe terenul echipei Borussia Moenchengladbach, vineri, in prima etapa a Bundesligii. Gazdele au deschis scorul prin Alassane Plea (10), inainte ca Robert Lewandowski sa stabileasca…

- Glasgow Rangers, echipa lui Ianis Hagi, a fost invinsa, marti, cu scorul de 2-1 (0-1), de Malmo, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Suediei merge in play-off, dupa ce a castigat si meciul tur, tot cu 2-1. Gazdele au deschis scorul, in minutul 19,…

- Edin Terzic, care a antrenat cu succes echipa Borussia Dormund in a doua jumatate a sezonului 2020-2021, a fost numit director tehnic al clubului, a anuntat marti gruparea din Bundesliga, potrivit presei internationale. Lucien Favre a fost inlocuit in decembrie pe banca tehnica a Borussiei de Edin…

- Norvegianul Erling Haaland, atacantul echipei Borussia Dortmund, a fost desemnat cel mai bun jucator al sezonului in campionatul de fotbal al Germaniei, in urma unei anchete pe care Bundesliga a realizat-o in randul suporterilor, pe pagina sa oficiala de internet, informeaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Robert Lewandowski, 32 de ani, a inscris ultimul gol al lui Bayern cu Augsburg, 5-2, și l-a depașit pe cel mai bun marcator intr-un singur sezon de Bundesliga, Gerd Muller, care avea 40 de reușite. Polonezul are 41 de goluri și a intrecut astfel performanța primului „bombardier" al lui Bayern, ce rezista…