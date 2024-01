Stiri pe aceeasi tema

- Pixul da multe batai de cap mamelor. Mina lui colorata poate crea urme despre care ai crede ca se curața foarte greu. Exista insa mai multe metode simple, cu soluții pe care le avem cu toții in casa, la care sa apelezi pentru a curața materialul.

- Ingrediente: 2 sticle de șampanie (sau cava), 2 portocale, 2 mere, 1 lamaie sau lime, 150 g struguri, 1 cutie Fanta de portocale, 1 cutie Fanta de lamaie, 1 pahar mic de vodca, 1 pahar mic de gin, 1 pahar mic de lichior Cointreau, 1 pahar mic de sirop de coacaze roșii, 3 linguri de zahar brun, cuburi…

- In aceasta perioada, țuica este una dintre cele mai cautate bauturi alcoolice tradițional romanești. Aceasta este, de fapt, o bautura obținuta prin fermentarea și distilarea sucului de fructe, insa vorbim in special de prune sau mere. Adesea, țuica este consumata in sezonul rece. Iata ce sa pui in țuica…

- In timp ce medicamentele sunt uneori necesare pentru a trata tusea, remediile naturale, inclusiv gargara cu apa sarata și consumul de miere, pot ajuta și ele intr-o oarecare masura. Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit, de curand, despre o bautura minune care ajuta la calmarea tusei. Ai nevoie…

- Daca te-ai saturat de vesnicul si banalul piure de cartofi pe care-l stii, incearca aceasta rețeta de pire cremos și vei fi surprins. E foarte simplu de preparat si il poti manca si asa, ca atare, daca esti pe fuga sau vrei doar o gustare. Piure cremos de cartofi - Ingrediente 6-8 cartofi sare 1/2…

- Ficațeii de pui sunt foarte delicioși și nutritivi. Conțin un numar ridicat de proteine, fiind recomandați de nutriționiști și specialiștii in domeniu. Pentru a pregati cei mai buni ficaței de pui, urmați sfaturile urmatoare. Cum sa faci cei mai buni ficaței de pui Poate fi un o parere controversata,…

- Se știe faptul ca mierea ajuta extrem de mult la regenerarea celulei hepatice, insa mierea de dovleac este benefica pentru sanatatea ficatului, datorita conținutului sau de vitamine ale complexului B și al acizilor grași nesaturați.Ingrediente:• 2 kg. de miere cat mai naturala• 1 dovleacPreparareVom…

- Asadar, daca vrei sa te bucuri cat mai mult timp de savoarea dovleacului, poti sa incerci aceasta reteta pentru care ai nevoie de cateva ingrediente, scrie Lyla.ro .Ingrediente:– un kilogram de dovleac placintar– 800 de grame de zahar– 250 ml de apa– 50 de grame de zahar vanilat– zeama de la o lamaieMod…