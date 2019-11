Stiri pe aceeasi tema

- A inceput vineri la ora 10 și mai are doar 3 ore și intra in istorie cu primul maraton on air live la Virgin Radio Romania de 48 de ore. Va rezista Andrei Niculae pana la capatul celor 48 de ore de live? Cel puțin pe Facebook, WhatsApp și Instagram mesajele venite de la tine... View Article

- Se tot țin lanț surprizele pentru Andrei Niculae in cel mai lung live on air de la Virgin Radio Romania. 48 de ore de maraton la radio, susținut de Andrei Niculae de vineri și pana duminica. Aproape ca nu trece ora, zi sau noapte, fara ca Andrei sa nu primeasca o vizita sau vreo surpriza... View Article

- Cate amintiri și petreceri faine iți trezește imaginea cu Andreea Balan și Andreea Antonescu? In studioul Virgin Radio Romania ne-am amintit alaturi de ele de multe momente faine petrecute cu muzica ANDRE, apoi am cantat alaturi de ele ”Lasa-ma papa la mare” și ”Reset la inima”. ANDRE in studioul Virgin…

- Killa Fonic a fost pus pe glume de cum a intrat, samata, inn studioul Virgin Radio Romania pentru #MaratonulLuiNiculae5. Dupa ce a aflat ca Andrei Niculae il așteapta cu mancare buna, abia adusa direct de la Beraria H, Killa Fonic a avut parca un zambet mai larg. Dupa ce Andrei Niculae a spus ca ”intr-o...…

- Florian Rus a lasat strazile din București pentru o procare pe care Andrei Niculae o propune tuturor invitaților sai din #MaratonulLuiNiculae5 . Ca sa urce pe Wall of Stars, Florian Rus a avut de raspuns la 5 intrebari de cultura generala. Toate cat sa-l puna in dificultate pe unul dintre cei mai difuzați…

- Raluka a fost on fire la Maratonul lui Niculae, ediția cu numarul 5. Artista a acceptat toate provocarile lui Andrei Niculae și a reușit sa obtina 500 de puncte la Wall Of Stars și și-a interpretat noua piesa ,,Dragoste n-am” pe mai multe mood-uri. Vezi aici cum a decurs totul: Ora 25 din Maratonul…

- Colegul Marc Rayen a venit in jurul orei 23 sa-l energizeze pe Andrei Niculae, care e deja de 13 ore live la Virgin Radio Romania intr-o noua provocare #MaratonulluiNiculae. Marc Rayen simte ca poate transmite intregii lumi energie pozitiva prin pasiunea sa: muzica. Așa ca a intrat in studio, a dat…

- Anul acesta, pentru #MaratonulLuiNiculae Beraria H a pregatit o serie de preprate culinare speciale pentru invitații lui Niculae: Andreea Esca, Alexia Eram, Moise Guran, Ana Baniciu, Antonia, INNA, Alexandra Stan, Manuel Riva, Raluka, Killa Fonic, Florian Rus, Liviu Teodorescu, Noaptea Tarziu, Alina…