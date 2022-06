Stiri pe aceeasi tema

- Detalii terifiante in cazul femeii in varsta de 87 de ani care a fost gasita decedata in casa, duminica. Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a transmis ca a fost dispusa punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva unui barbat pentru savarșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, omor calificat…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii hunedoreni, dupa ce a agresat un batran, lovindu-l cu pumnii si picioarele pentru a-i fura banii pe care ii avea in mana, 4 lei, scrie News.ro . Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca procurorii…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii hunedoreni, dupa ce a agresat un batran, lovindu-l cu pumnii si picioarele pentru a-i fura banii pe care ii avea in mana, mai exact 4 lei. Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au finalizat…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, acuzat de tentativa de omor, dupa ce si-a stropit fiul cu benzina si i-a dat foc, iar apoi l-a lovit cu un par peste corp, a informat miercuri Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara, potrivit Agerpres.Fapta socanta s-a intamplat in satul Alun,…

- Barbatul care si-a aruncat iubita pe geam, de la etajul al treilea al unui bloc din Calan, la inceputul lunii februarie, a fost trimis in judecata de procurorii hunedoreni, informeaza News.ro . Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a fost finalizata…

- Salvatorii ISU Arges intervin pentru deblocarea usii unui apartament, unde este posibil sa se afle o persoana care ar avea nevoie de ajutor.Pompierii intervin in acest sens cu o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat si o autospeciala de stingere cu apa si spuma in orasul Costesti, str Victoriei,…

- Poliția a fost sesizata in cursul zilei de 12 martie a.c., despre plecarea voluntara de la domiciliu, la aceeași data, in jurul orei 11.30, a unei femei de 36 de ani, din municipiul Ploiești. Detalii despre dispariția ploieștencei Vintila Ionela Madalina aici. In baza sesizarii au fost demarate activitați…

- Un barbat de 47 de ani a fost trimis in judecata sub aspectul savarsirii unui numar de 11481 de infractiuni la regimul rutier. Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, in perioada 2020 2022, politistii Serviciului Rutier Ilfov, in colaborare cu politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…