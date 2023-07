Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 85 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. In data de 24 iulie, in jurul orei 02:00, SCHIOPU AURORA ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau, de pe strada I. Ghica, din Timisoara…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 16 ani, disparuta din localitatea Geoagiu, județul Hunedoara. „La data de 23 iunie 2023, in jurul orei 12:45, Poliția Stațiunii Geoagiu a fost sesizata de un barbat din localitate…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara. „In data de 11 iunie a.c., in jurul orei 03:10, Vas Beatrix-Roszalinda ar fi plecat voluntar de la imobilul unde locuiește cu familia ei, din municipiul…

- Disperare intr-o familie din Timișoara. Un baiat de 9 ani a fost dat disparut, vineri, 9 iunie 2023. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii minorului.

- Un baiat in varsta de 9 ani este cautat prin Timisoara, dupa ce a plecat, vineri, de la after school si nu a mai ajuns acasa. Sebastian Yvan Legrand este cautat de politisti si de voluntari, iar daca cineva il vede este rugat sa sune la numarul de urgenta 112.”Politistii Serviciului de Investigatii…

- Un baiat in varsta de 9 ani este cautat prin Timisoara, dupa ce a plecat, vineri, de la after school si nu a mai ajuns acasa. Sebastian Yvan Legrand este cautat de politisti si de voluntari, iar daca cineva il vede este rugat sa sune la numarul de urgenta 112. "Politistii Serviciului de Investigatii…

- Miercuri, 03 mai, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca, fiica sa Lacatoș Maria, in varsta de 43 de ani, a plecat voluntar in data de 12 februarie a.c. și pana in prezent nu a revenit. Totodata, femeia a mai relatat faptul ca Lacatoș…

- Miercuri, 03 mai, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca, fiica sa Lacatoș Maria, in varsta de 43 de ani, a plecat voluntar in data de 12 februarie a.c. și pana in prezent nu a revenit. Totodata, femeia a mai relatat faptul ca Lacatoș…