Stiri pe aceeasi tema

- Detalii terifiante in cazul femeii in varsta de 87 de ani care a fost gasita decedata in casa, duminica. Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a transmis ca a fost dispusa punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva unui barbat pentru savarșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, omor calificat…

- Au aparut noi informații tulburatoare in cazul femeii de 30 de ani, cadru univeritar in Cluj-Napoca, care a fost gasita fara viața pe un camp din Bihor. Beata Molnar ar fi fost, de fapt, omorata in bataie și apoi sugrumata, principalul suspect fiind chiar iubitul ei, care este dat in urmarire.

- Apar noi detalii in presa despre asasinarea femeii disparute din Cluj-Napoca, Beata Molnar și felul in care ar fi planificat iubitul ei, Ferenc Bone crima odioasa. ”Cautam un potențial ucigaș! Ajuta-ne!”, titreaza nethuszar.ro.

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat informatii din ancheta deschisa dupa atentatul cu bomba de la Arad, care a avut loc in mai 2021 si in urma caruia omul de afaceri Ioan Crisan a murit.

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat informatii din ancheta deschisa dupa atentatul cu bomba de la Arad, care a avut loc in mai 2021 si in urma caruia omul de afaceri Ioan Crisan a murit. Au fost audiate peste 400 de persoane, iar procurorii au stabilit traseul victimei,…

- Pompierul care și-a cautat dreptatea la tribunal, deschizand mai multe procese - printre care și cel in care a obținut anularea obligativitații purtarii maștii in spațiile publice - a primit un „cadou” inedit in dosarul cu Raed Arafat și alți șefi.

- In timp ce Vali Nebunu iși continua afacerile - in Irlanda, conform unor surse -, iar Poliția Romana il cauta prin Sectorul 4, judecatorii au respins definitiv și ultima cerere de modificare a condamnarilor date in dosarul de trecere frauduloasa a frontierei.

- Un barbat de 28 de ani din Bihor este cautat de politisti, el fiind suspectat ca ar fi omorat o fata in varsta de 14 ani, vecina cu acesta. Crima a avut loc intr-o casa din satul Ciocaia, in care tanara locuia cu parintii si fratii ei. Criminalul poate fi oriunde. Suspectul a suprins-o singura acasa…