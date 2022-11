Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, la ora 18.44, pe DN 58, la ieșire din localitatea Reșița, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unui pieton. Din primele verificari s-a stabilit ca in timp ce un tanar de 18 ani, din Reșița, conducea un autoturism din direcția Caransebeș catre Reșița, ar fi surprins și acroșat cu autoturismul…

- Orice cuplu iși dorește ca momentul cererii in casatorie sa fie unul memorabil, de care sa-și aminteasca toata viața cu dor și iubire. Un actor din Reșița a planuit cea mai frumoasa surpriza pentru iubita lui. Cum s-a gandit sa-i puna cea mai importanta intrebare din viața sa. Tanara a crezut ca este…

- REȘIȚA – In anii ‘50, Nicolae Ciurica lupta alaturi de partizanii conduși de colonelul Ion Uța. Cinci ani de lupta, opt incercuiri din care spune ca Dumnezeu l-a scapat, apoi zece ani de temnița grea in inchisorile comuniste de la Jilava, Craiova, Timișoara, Baia Sprie și Gherla fac din Nicolae Ciurica…

- „Poveștile Sinagogilor” aduce mai aproape de publicul larg splendoarea sinagogilor din Reșița, Caransebeș, Lugoj, Timișoara și Arad, dar și povești de viața redate de membri comunitaților evreiești. Platforma urmeaza a fi lansata online in 6 octombrie și include o multitudine de resurse,…

- REȘIȚA – …fie ca vorbim despre participari la festivaluri trecute sau despre spectacole viitoare! Managerul Teatrului de Vest (TV), Gabriel Ionescu, vorbește despre „o vara fierbinte”, cea de anul acesta, cand teatrul pe care-l conduce a participat pentru prima data la trei festivaluri. Astfel, spectacolul…

- CARAȘ-SEVERIN – Poliția județului a relatat doua cazuri de conducatori auto prinși sub influențe alcoolice necompatibile cu volanul, in seara și noaptea de marți spre miercuri! Potrivit oamenilor legii, in jurul orei 1.20, polițiștii reșițeni au tras pe dreapta un autoturism, pe strada Fagarașului din…

- CARAS-SEVERIN – Pe lista celor 742 de unitati de invatamant selectate de Ministerul Educatiei sa utilizeze catalogul electronic in anul scolar 2022-2023 se afla si 10 localitati din Caras-Severin! Astfel, acest program-pilot va fi implementat in 11 unitati de invatamant din judet: Liceul Teoretic „General…

- Marcand cei 500 ani de la moartea lui Rafael, documentarul ne propune o imersiune in perioada renascentista pentru a explora arta sublima a unuia dintre cei mai mari pictori ai tuturor timpurilor. Distribuit de HAPPYCINEMA®, Rafael – Tanarul maestru prezinta povestea artistului din Urbino incepand cu…