- Echipele de salvatori montani au fost din nou la datorie, duminica dimineața, pentru a salva un alt cetațean ucrainean fugit ilegal din țara sa ca sa se refugieze in Romania. Barbatul mai avea foarte puțin și și-ar fi pierdut viața.

- Vara aceasta mai jucam la o nunta! Daliana Raducan a dezvaluit ca a stabilit data nunții cu prezentatorul Antenei 1, Razvan Simion. Cei doi logodnici au trimis deja invitațiile pentru marele eveniment, noteaza click.ro. Daliana Raducan (33 de ani) și Razvan Simion (43 de ani) formeaza un cuplu de aproape…

- Daliana Raducan și Razvan Simion se pregatesc de nunta, iar inainte de marele eveniment, iubita prezentatorului a facut cele mai romantice declarații despre povestea lor de dragoste. Iata cum a reușit sa il cucereasca pe prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani și ce a atras-o la ea!

- Bucurestenii, dar si locuitorii altor orase din Romania, s-au trezit miercuri dimineata cu masinile acoperite de praf saharian, dupa ce un astfel de val a „maturat” tara. Oameni din Tulcea, Constanta, Ialomita, Braila, dar si din alte zone ale tarii si din Bucuresti au postat fotografii. Concentratii…

- Razvan Simion știe ca gesturile mici fac diferența. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca prezentantorul de la Neatza este extrem de atent cu iubita lui, Daliana Raducan.

- Vestea momentului in showbiz! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit civil sambata, 6 aprilie 2024. Mirii au publicat primele imagini de la fericitul eveniment pe rețelele sociale, iar mesajele de felicitare au curs din partea fanilor. „Lumee, lumeeee, we did it!! Astia suntem noi, in cea mai…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, publica imagini cu drumul expres care leaga Centura Oradei și Autostrada Transilvaniei. Acest drum expres este o componenta esențiala pentru transportul din Romania și va asigura o ieșire mai rapida din țara. De asemenea, ministrul…

- Lumea lautarilor este in doliu, dupa ce Marius Țepeliga a murit. S-a confruntat o buna perioada cu probleme grave de sanatate, iar in luna ianuarie a fost supus unei intervenții chirurgicale, in urma careia a avut nevoie de sange. In cele mai grele momente, soția, Andreea, i-a fost alaturi.